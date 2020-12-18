У Нью Йорку пройшов рекордний снігопад. Фото та відео зимового шторму
У Нью Йорку (США) у четвер, 17 грудня, стався найбільший снігопад, який траплявся в місті за останні чотири роки.
Як пише The New York Times, у штаті найбільш сильно постраждали північні райони, де випало понад три фути, тобто 91,44 см снігу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Офіційні особи від Вірджинії до Мена звинуватили погоду в сотнях аварій і щонайменше шести смертельних випадках.
У самому місті сніговий шторм був менш руйнівним, проте в певних районах автовласникам довелося відкопувати свої машини.
Снігопад у Нью-Йорку почався ще з ночі. За даними Національної метеорологічної служби, до 8 години ранку (за місцевим часом) у Центральному парку впало 10 дюймів (25,4 см) снігу. Це максимальний показник із січня 2016 року.
Пропонуємо переглянути відео засніженого Нью-Йорка:
Нагадаємо, 16 грудня префектури Гумма та Ніїгата в Японії за добу засипало снігом товщиною більше 1,2 метра.
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