У Нью-Йорку від коронавірусу помер українець

Дарина Дурова Світ 23:23, 11.04.2020

У Нью-Йорку (США) від коронавірусу COVID-19 помер українець.

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Про це в коментарі УНІАН 11 квітня повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев. Уточнюється, що чоловік помер 7 квітня в лікарні Нью-Йорка Wyckoff Heights Medical.

Родичі померлого повідомлені про факт смерті, додав Погорельцев. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Нью-Йорку.

COVID-19 в Нью-Йорку
Колаж

Як свідчать дані поширення коронавірусу на сайті американського дослідницького Університету імені Джонса Хопкінса, в США інфіковано 501 тис. 609 осіб. 18 тис. 777 осіб померли.

За добу 11 квітня від COVID-19 померло 2108 осіб, що стало рекордом від початку епідемії. До цього найбільша кількість померлих за добу досягала 1783 особи.

За даними МЗС, всього 6 українців померли від коронавірусу за кордоном.

Як писав OBOZREVATEL, у Збройних силах України за 11 квітня було виявлено сім нових випадків COVID-19 (всього – 17).

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