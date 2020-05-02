У Нью-Йорку повідомили про "жахливо високу" кількість смертей від коронавірусу за добу

У штаті Нью-Йорк у США за минулу добу від коронавірусної інфекції COVID-19 померли 299 людей.

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Про це повідомив губернатор штату Ендрю Куомо, передає CNN. При цьому днем раніше, у п'ятницю, 1 травня, стало відомо про 289 летальних випадків за добу.

За словами Куомо, кількість смертей від коронавірусу, як і раніше, "залишається жахливо високою".

У Нью-Йорку повідомили про "жахливо високу" кількість смертей від коронавірусу

Він також зазначив, що за минулі 24 години кількість нових заражень COVID-19 трохи знизилася, досягнувши 831 випадку інфікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість випадків захворювання на коронавірус у США становить третину від загальної у світі. В країні захворіло вже понад 1 мільйон осіб.