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У Нью-Йорку підірвали міст через Гудзон: видовищний момент зняли на відео

4.5тЧитати матеріал російською

У США в штаті Нью-Йорк підірвали частину Таппан Зі – мосту, який пролягав через річку Гудзон.

Він стояв на своєму місці з 1955 року, повідомляє New York Post.

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Для демонтажу мосту використовували вибухівку. Спершу його планували розібрати по частинах підйомними кранами, однак інженери встановили, що конструкції споруди нестабільні і становлять загрозу для безпеки робітників. У підсумку підрив був обраний як найкращий варіант.

Зазначимо, що через збереження екології Гудзону підірвали тільки східну половину мосту. Західну половину споруди планують розібрати протягом року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вашингтоні на величезній платформі перевезли будівлю найстарішої у місті синагоги.

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