У Нью-Йорку кількість загиблих від COVID-19 може бути набагато більша нищівної статистики: названа причина

Кількість загиблих від COVID-19 у Нью-Йорку може бути набагато більша офіційних даних, оскільки в статистику не включали випадки, коли люди вмирали вдома, не пройшовши лабораторний тест.

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Як повідомляє DailyMail, під час пресконференції 7 квітня мер Нью-Йорка Білл де Блазіо визнав, що до цього дня не всі випадки смертей вдома враховувалися в статистиці смертності від коронавірусу.

"Офіс головного медичного експерта і Департамент охорони здоров'я Нью-Йорка разом працюють над тим, щоб включити в свої звіти випадки смерті, які можуть бути пов'язані з COVID, але не підтверджені лабораторно. Вони померли вдома", – розповів він.

Через це виникала плутанина: наприклад, у середу 8 квітня штат Нью-Йорк заявляв про 4000 загиблих, тоді як міські служби зафіксували тільки 3602. Справа в тому, що в місті рахували смерті тільки тих людей, захворювання яких було підтверджено в лабораторії, а посмертні аналізи не проводилися.

У Нью-Йорку кількість загиблих від COVID-19 може бути набагато більша статистики DailyMail

Згідно з даними пожежної охорони, вони неодноразово прибували на екстрені виклики, пов'язані з лихоманкою, кашлем, зупинкою серця або дихання. Хоч ці симптоми можуть походити від грипу, різке зростання таких випадків припало саме на спалах коронавірусу.

Крім того, коронери Нью-Йорка не перевіряють померлих на коронавірус, коли розбираються з причиною смерті. Проте вони передають дані про смерті від подібних симптомів у департамент охорони здоров'я.

Відзначимо, що станом на 8 квітня у США зареєстровано понад 14 тисяч смертей, з яких 1622 припадають на останню добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через коронавірус Трамп збирається ввести в Нью-Йорк війська.

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