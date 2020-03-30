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30 березня • оновлено в 22:18
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У Нью-Йорк прибув плавучий госпіталь ВМС США

3.5т
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У Нью-Йорк прибув плавучий госпіталь ВМС США USNS Comfort, який обладнають під клініку для людей, які потребують невідкладної медичної допомоги. Адже звичайні лікарні міста переповнені хворими на коронавірус COVID-19.

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Відео з військовим судном показав на своїй офіційній сторінці у Twitter президент США Дональд Трамп (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Цей корабель вагою 70 000 тон – це меседж надії та солідарності з неймовірними людьми Нью-Йорка, тисячами лікарів, медсестер і медпрацівників, які рятують життя американців", – сказав американський лідер.

Плавучий госпіталь ВМС США

Плавучий госпіталь ВМС США

Twitter NBC News NOW

Плавучий госпіталь ВМС США

Плавучий госпіталь ВМС США

Скріншот відео

Плавучий госпіталь ВМС США

Плавучий госпіталь ВМС США

Скріншот відео

Як повідомляє "Голос Америки", військовий корабель обладнаний 1 тис. ліжок, 12 операційними, а також має вісім місць у реанімації. Він дозволить вивільнити місця в лікарнях і розвантажити місцевих лікарів, які зможуть сконцентруватися на лікуванні пацієнтів, заражених COVID-19.

Нагадаємо, судно вийшло 28 березня з порту Норфолк у штаті Вірджинія. На церемонії його відправки був присутній особисто Трамп.

Плавучий госпіталь ВМС США

Плавучий госпіталь ВМС США

Скріншот відео

Плавучий госпіталь ВМС США

Плавучий госпіталь ВМС США

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп продовжив до 30 квітня дію карантину в країні, оголошеного з метою протидії пандемії коронавірусу. Адже зараз США продовжують утримувати лідерство в антирейтингу за кількістю випадків зараження COVID-19 – там уже майже 156 тисяч хворих.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Дональд Трамп
Місце
США Нью Йорк
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Valyun Aklyk
Valyun Aklyk
и конци в воду..
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