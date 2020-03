У Нью-Йорк прибув плавучий госпіталь ВМС США USNS Comfort, який обладнають під клініку для людей, які потребують невідкладної медичної допомоги. Адже звичайні лікарні міста переповнені хворими на коронавірус COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відео з військовим судном показав на своїй офіційній сторінці у Twitter президент США Дональд Трамп (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Цей корабель вагою 70 000 тон – це меседж надії та солідарності з неймовірними людьми Нью-Йорка, тисячами лікарів, медсестер і медпрацівників, які рятують життя американців", – сказав американський лідер.

Плавучий госпіталь ВМС США Twitter NBC News NOW

Плавучий госпіталь ВМС США Скріншот відео

Плавучий госпіталь ВМС США Скріншот відео

Як повідомляє "Голос Америки", військовий корабель обладнаний 1 тис. ліжок, 12 операційними, а також має вісім місць у реанімації. Він дозволить вивільнити місця в лікарнях і розвантажити місцевих лікарів, які зможуть сконцентруватися на лікуванні пацієнтів, заражених COVID-19.

Нагадаємо, судно вийшло 28 березня з порту Норфолк у штаті Вірджинія. На церемонії його відправки був присутній особисто Трамп.

Плавучий госпіталь ВМС США Скріншот відео

Плавучий госпіталь ВМС США Скріншот відео

USNS Comfort has arrived in NYC. It's passing World Trade Center right now on the Hudson River. I can hear cheering from Jersey City. pic.twitter.com/a7kTK2dmQh - Kevin Rincon (@KevRincon) March 30, 2020

WATCH: USNS Comfort, a Navy hospital ship loaned to the coronavirus cause, arrives in New York City. The ship will care for New Yorkers who are not infected with COVID-19 but still require urgent care. https://t.co/MXCk1idBh3 - ABC News (@ABC) March 30, 2020

USNS Comfort passes the Statue of Liberty as it enters New York Harbor on Monday morning. pic.twitter.com/FwyYVtq12J - NBC News NOW (@NBCNewsNow) March 30, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп продовжив до 30 квітня дію карантину в країні, оголошеного з метою протидії пандемії коронавірусу. Адже зараз США продовжують утримувати лідерство в антирейтингу за кількістю випадків зараження COVID-19 – там уже майже 156 тисяч хворих.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!