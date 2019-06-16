У Новій Зеландії в небі зіткнулися два літаки: є загиблі

У небі над Новою Зеландією зіткнулися два легкомоторні літаки. Обидва пілоти загинули.

Про катастрофу повідомили на офіційному сайті місцевої поліції. Правоохоронці запевнили, що Управління цивільної авіації Нової Зеландії буде працювати над розслідуванням причин аварії.

Ілюстрація

"Ми можемо підтвердити, що дві людини загинули в результаті аварії легкомоторних літаків в Мастертоні. До місця аварії стягнуто сили поліції і спеціальних служб, прилеглі дороги перекриті", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Новій Зеландії через загрозу замінування була припинена робота аеропорту Данідін.

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