У Новій Зеландії сталися два вибухи: почалася паніка

Два вибухи сталися в районі вокзалу і торгового центру в новозеландському Окленді після того, як терористи розстріляли 40 осіб у двох мечетях і лікарні в місті Крайстчерч у ніч на 15 березня. Ці інциденти викликали справжню паніку.

Пізніше з'ясувалося, що правоохоронці знищили їх ще до того моменту, коли вони самовільно би розірвалися, передає New Zealand Herald. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Поліція міста Окленда знищила дві бомби на трамвайній станції. Озброєні правоохоронці оточили місце через два підозрілі рюкзаки, використали дистанційних роботів і здійснили підрив", – повідомляють місцеві ЗМІ.

Вокзал Брітомарт не евакуйований, і це ніяк не вплинуло на розклад поїздів.

Задля запобіжного заходу в безпосередній близькості від Голуей-стріт, де все і трапилося, був встановлений невеликий кордон.

All police cordons around Britomart have been given the all-clear to be re-opened, after three controlled explosions at Galloway St. pic.twitter.com/lNVLxxHdSh — Alex Perrottet (@alexperro) 15 марта 2019 г.

Police presence on the streets of Auckland. On way to Britomart where controlled explosions have been heard. pic.twitter.com/yI87h75arS — Alex Perrottet (@alexperro) 15 марта 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ та соціальних мережах поширюється відео холоднокровного розстрілу людей у Новій Зеландії. Поки непідтверджені поліцією кадри нібито зняті стрільцем, із чого можна припустити, що він робив запис, коли вбивав жертв.

У терориста була зброя з нанесеними на ній "ключовими моментами для становлення європейської цивілізації". Так, на ріжках для автомата Брентона Тарранта видно напис російською мовою "Сражение при Каргуле 1770" – це російсько-турецька війна, а також "Битва при Булаир 1913".

