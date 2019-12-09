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9 грудня • оновлено в 11:45
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У Новій Зеландії прокинувся потужний вулкан: є жертви. Страшне відео

2.7т
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На вулканічному острові Вайт-Айленд, який розташований приблизно за 50 км від узбережжя на півночі Нової Зеландії, 9 грудня (приблизно 01:11 за Гринвічем) відбулося виверження вулкана Вакаарі. У цей час поблизу бурхливої стихії перебували туристи.

Рятувальники провели евакуацію. Раніше вони повідомляли тільки про постраждалих, але згодом стало відомо, що щонайменше п'ятеро людей загинули, 23 отримали поранення і ще декілька зникли безвісти, передає The New Zealand Herald (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За даними поліції, кількість людей, котрі лишилися на острові, невідома, але вважається, що на момент виверження біля вулкана могло бути приблизно 50 осіб – як новозеландців, так і туристів. Більшість із них доправили на берег, проте пошуки зниклих ще тривають.

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Виверження вулкана у Новій Зеландії

Виверження вулкана у Новій Зеландії

Скріншот із відео

Медичну допомогу було надано всім евакуйованим із острова людям – вони отримали опіки. Місцеві ЗМІ повідомляють, що "покритих попелом людей привозять на вертольотах".

Виверження вулкана у Новій Зеландії

Виверження вулкана у Новій Зеландії

Скріншот із відео

Національне агентство з управління надзвичайними ситуаціями разом із вченими намагаються оцінити ступінь можливої небезпеки.

Зазначається, що вулкан Вакаарі на острові Вайт-Айленд (Білий острів) є одним із найактивніших у Новій Зеландії. Цього разу він викинув стовп попелу заввишки понад 3,6 км.

Виверження вулкана у Новій Зеландії

Виверження вулкана у Новій Зеландії

Скріншот із відео

Туристи приїздять до цієї мальовничої місцевості на екскурсійних суднах. Деяким із них і вдалося зняти драматичні кадри виверження вулкана на відео. Вони опублікували їх у соцмережах.

Карта

Карта

Як повідомляв OBOZREVATEL, вулкан Кілауеа на Гаваях, який був активним упродовж 30 років і лише нещодавно заспокоївся, може вибухнути.

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Автор
Марта Рок
Місце
Нова Зеландія
Теги
вулкан видео
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