У Новій Зеландії прокинувся потужний вулкан: є жертви. Страшне відео

На вулканічному острові Вайт-Айленд, який розташований приблизно за 50 км від узбережжя на півночі Нової Зеландії, 9 грудня (приблизно 01:11 за Гринвічем) відбулося виверження вулкана Вакаарі. У цей час поблизу бурхливої стихії перебували туристи.

Рятувальники провели евакуацію. Раніше вони повідомляли тільки про постраждалих, але згодом стало відомо, що щонайменше п'ятеро людей загинули, 23 отримали поранення і ще декілька зникли безвісти, передає The New Zealand Herald (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За даними поліції, кількість людей, котрі лишилися на острові, невідома, але вважається, що на момент виверження біля вулкана могло бути приблизно 50 осіб – як новозеландців, так і туристів. Більшість із них доправили на берег, проте пошуки зниклих ще тривають.

Медичну допомогу було надано всім евакуйованим із острова людям – вони отримали опіки. Місцеві ЗМІ повідомляють, що "покритих попелом людей привозять на вертольотах".

Національне агентство з управління надзвичайними ситуаціями разом із вченими намагаються оцінити ступінь можливої небезпеки.

Зазначається, що вулкан Вакаарі на острові Вайт-Айленд (Білий острів) є одним із найактивніших у Новій Зеландії. Цього разу він викинув стовп попелу заввишки понад 3,6 км.

Туристи приїздять до цієї мальовничої місцевості на екскурсійних суднах. Деяким із них і вдалося зняти драматичні кадри виверження вулкана на відео. Вони опублікували їх у соцмережах.

This is so hard to believe. Our whole tour group were literally standing at the edge of the main crater not 30 minutes before. My thoughts with the families of those currently unaccounted for , the people recovering now, and especially the rescue workers ... pic.twitter.com/mn704hobRk