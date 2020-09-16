У Новій Зеландії поїзд протаранив шкільний автобус, постраждали 40 осіб

У Новій Зеландії 16 вересня поїзд зіткнувся зі шкільним автобусом, в результаті чого постраждали 40 осіб.

Шестеро дітей доставлені до лікарні з травмами середньої та легкої тяжкості, пише RNZ.

Аварія сталася близько восьмої ранку за місцевим часом (приблизно о 23:00 за Києвом) біля міста Пальмерстон-Норт.

Всього постраждали 40 осіб, їх оглянули на місці. Шестеро дітей були доставлені в лікарню з травмами середньої та легкої тяжкості.

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