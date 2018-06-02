У Новій Зеландії морський монстр напав на човен: відеофакт

Біля берегів Нової Зеландії велика акула-мако вчепилася зубами в човен відпочиваючих.

Очевидцям вдалося зняти цей момент на відео. Про це повідомляє "Lenta.ru" з посиланням на видання UPI.

Автор ролика планував стрибнути в море, щоб поплавати серед акул. Коли хижак вчепився зубами в човен і почав гризти, чоловік його присоромив, докірливо сказавши: "Що ж ти робиш, друже". Після цих слів акула розімкнула пащу. Чоловік плаває серед хижих риб, щоб змінити уявлення людей про них.

"Мако - найшвидші і самі непередбачувані акули в морі, але їм також загрожує вимирання через надто активний лов в комерційних або розважальних цілях", - розповів він.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше біля берегів Австралії зняли гігантську акулу, яка плавала під човном туристів.