У Новій Зеландії глава МОЗ пішов у відставку після порушення карантину

Міністр охорони здоров'я Нової Зеландії Девід Кларк пішов у відставку через порушення режиму самоізоляції на карантині.

Про це повідомила глава уряду Джасінда Ардерн, передає Otago Daily Times.

"Девід вирішив, що його присутність на цій посаді лише відволікає від заходів, що вживаються урядом для боротьби з коронавірусом, і більш широких реформ у сфері охорони здоров'я... Дуже важливо, щоб наше керівництво охорони здоров'я користувалося довірою в новозеландської громадськості", – зазначила прем'єр-міністерка.

Девід Кларк

Відзначимо, що ще 25 березня голова новозеландського МОЗ двічі порушив карантин. Спершу його було помічено на велосипедній прогулянці в парку, пізніше він перебував на пікніку на пляжі. Тоді глава уряду не відправила Кларка у відставку. Ардерн лише позбавила його посади помічника міністра фінансів, яку Кларк обіймав за сумісництвом, а також понизили до нижчого рангу в Кабміні.

Тепер до парламентських виборів 19 вересня звільнену посаду буде обіймати міністр освіти Кріс Хіпкінз.

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