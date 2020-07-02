У Новій Зеландії глава МОЗ пішов у відставку після порушення карантину
Міністр охорони здоров'я Нової Зеландії Девід Кларк пішов у відставку через порушення режиму самоізоляції на карантині.
Про це повідомила глава уряду Джасінда Ардерн, передає Otago Daily Times.
"Девід вирішив, що його присутність на цій посаді лише відволікає від заходів, що вживаються урядом для боротьби з коронавірусом, і більш широких реформ у сфері охорони здоров'я... Дуже важливо, щоб наше керівництво охорони здоров'я користувалося довірою в новозеландської громадськості", – зазначила прем'єр-міністерка.
Відзначимо, що ще 25 березня голова новозеландського МОЗ двічі порушив карантин. Спершу його було помічено на велосипедній прогулянці в парку, пізніше він перебував на пікніку на пляжі. Тоді глава уряду не відправила Кларка у відставку. Ардерн лише позбавила його посади помічника міністра фінансів, яку Кларк обіймав за сумісництвом, а також понизили до нижчого рангу в Кабміні.
Тепер до парламентських виборів 19 вересня звільнену посаду буде обіймати міністр освіти Кріс Хіпкінз.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президенту Володимиру Зеленському виписали штраф за порушення карантину під час робочої поїздки до Хмельницького.
Це сталося після публікації фото, на якому в одному з міських кафе глава держави сидить за столиком, незважаючи на карантин.
На фотографії також був присутній головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. У соціальних мережах його звинуватили в подвійних стандартах і заявили, що тепер в країні "не буде жодних карантинів".
Однак Ляшко сказав, що відвідування президентом Зеленським кафе в Хмельницькому не було порушенням карантину: так він, за його словами, перевіряв готовність закладів громадського харчування до відкриття всередині приміщень.
Однак Зеленський погодився сплатити штраф, заявивши, що готовий нести відповідальність, якщо щось порушив.
Президент Володимир Зеленський заявив, що з сплатить суму, рівнозначну суму штрафу за порушення карантину під час відвідування Хмельницького, на рахунок кафе.