У Норвегії запідозрили нову мутацію коронавірусу

У норвезькій комуні Тронхейм була виявлена раніше не відома мутація коронавірусу (COVID-19).

Як повідомила місцева газета VG, протягом 16-18 жовтня новий вид вірусу виявили у восьми жителів міста.

"За попередніми оцінками, це варіант вірусу, який у Норвегії раніше не траплявся", – сказала головна лікарка комуни Туве Ресстад.

Ще не відомо, чи є ця мутація заразнішою і якими ще якостями вона володіє.

Усього COVID-19 у Тронхеймі заразилися щонайменше 35 осіб, ще близько 1500 жителів перебувають на самоізоляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Панамі вчені інституту здоров'я виявили нову мутацію коронавірусу A2 PAN, який викликає захворювання на COVID-19.

Також нову заразнішу мутацію COVID-19 запідозрили в Чилі.