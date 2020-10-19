У Норвегії запідозрили нову мутацію коронавірусу

Мирослав Семенюк Світ 13:14, 19.10.2020 Оновлено: 13:42, 19.10.2020

У норвезькій комуні Тронхейм була виявлена раніше не відома мутація коронавірусу (COVID-19).

Як повідомила місцева газета VG, протягом 16-18 жовтня новий вид вірусу виявили у восьми жителів міста.

"За попередніми оцінками, це варіант вірусу, який у Норвегії раніше не траплявся", – сказала головна лікарка комуни Туве Ресстад.

Ще не відомо, чи є ця мутація заразнішою і якими ще якостями вона володіє.

Усього COVID-19 у Тронхеймі заразилися щонайменше 35 осіб, ще близько 1500 жителів перебувають на самоізоляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Панамі вчені інституту здоров'я виявили нову мутацію коронавірусу A2 PAN, який викликає захворювання на COVID-19.

Також нову заразнішу мутацію COVID-19 запідозрили в Чилі.

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