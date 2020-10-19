У Норвегії запідозрили нову мутацію коронавірусу
Протягом 16-18 жовтня новий вид вірусу виявили у восьми жителів Тронхейма
Ще не відомо, чи є ця мутація більш заразною
Всього на COVID-19 у місті захворіли не менше 35 осіб
У норвезькій комуні Тронхейм була виявлена раніше не відома мутація коронавірусу (COVID-19).
Як повідомила місцева газета VG, протягом 16-18 жовтня новий вид вірусу виявили у восьми жителів міста.
"За попередніми оцінками, це варіант вірусу, який в Норвегії раніше не зустрічався", – сказала головний лікар комуни Туве Ресстад.
Ще не відомо, чи є ця мутація більш заразною і якими ще якостями вона володіє.
Всього COVID-19 у Тронхеймі заразилися не менше 35 осіб, ще близько 1500 жителів знаходяться на самоізоляції.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Панамі вчені інституту здоров'я виявили нову мутацію коронавірусу A2 PAN, який викликає захворювання COVID-19.
Також нову більш заразну мутацію COVID-19 запідозрили в Чилі.