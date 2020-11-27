У Норвегії та Бельгії заявили про спалахи високопатогенного пташиного грипу

У Норвегії та Бельгії виявили спалахи високопатогенного пташиного грипу (H5N8 і H5N5 відповідно).

Як пише Reuters, Всесвітня організація охорони здоров'я тварин 27 листопада підтвердила випадки пташиного грипу на бельгійській птахофермі в місті Менен.

Внаслідок H5N5 загинули близько 600 птахів. Ще близько 151 000 домашніх курей були вбиті.

У Норвегії водночас зареєстрований перший випадок грипу H5N8 на півдні країни, передає Reuters, посилаючись на місцеве Управління з безпеки харчових продуктів.

Відомство заявило, що сільськогосподарські птиці в цьому регіоні Норвегії повинні залишатися в закритих приміщеннях. H5N8 виявили у дикого короткодзьобого гусака.

Norway Today передає, що через пташиний грип фермери знищили близько 100 000 курчат на підприємстві біля міста Гауда, а також 90 000 курей на іншій фермі у Фрісландії.

Як писав OBOZREVATEL, у листопаді влада Данії вирішила знищити 25 тисяч курчат на одній із птахоферм через спалах пташиного грипу H5N8.