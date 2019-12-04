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4 грудня • оновлено в 10:09
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У Норвегії трапилася серйозна НП із російським траулером

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Російський риболовецький траулер спалахнув на причалі. Екіпаж довелося терміново евакуювати.

Це трапилося на півночі Норвегії, передає поліція губернії Фіннмарк у своєму Twitter. Відомо, що загоряння почалося на камбузі.

"Повідомлення про пожежу на борту російського траулера, що стоїть на причалі в Ботсферді", – йдеться на сторінці правоохоронної структури.

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У Норвегії трапилася серйозна НП з російським траулером

У Норвегії трапилася серйозна НП з російським траулером

Ілюстрація

Швидка допомога і рятувальники перебувають на місці події, про потерпілих не повідомляється. На даний момент пожежу вдалося приборкати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Норвегії з порту Брейвіка в місті Тромсе людей евакуювали через масштабну пожежу на російському траулері "Бухта Наездник".

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Норвегія
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