У Норвегії трапилася серйозна НП із російським траулером

Російський риболовецький траулер спалахнув на причалі. Екіпаж довелося терміново евакуювати.
Це трапилося на півночі Норвегії, передає поліція губернії Фіннмарк у своєму Twitter. Відомо, що загоряння почалося на камбузі.
"Повідомлення про пожежу на борту російського траулера, що стоїть на причалі в Ботсферді", – йдеться на сторінці правоохоронної структури.
У Норвегії трапилася серйозна НП з російським траулером
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Швидка допомога і рятувальники перебувають на місці події, про потерпілих не повідомляється. На даний момент пожежу вдалося приборкати.
# Båtsfjord : melding om brann i en russisk tråler til kai i Båtsfj . Båten ligger ved Neptun kaia. Nødetatene er varslet. Brann og helse er på stedet. Politiet er under utrykning. Brannen skal ha oppstått i byssa. Meldingen oppdateres når politiet er på stedet- Politiet i Finnmark (@politifinnmark) December 4, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Норвегії з порту Брейвіка в місті Тромсе людей евакуювали через масштабну пожежу на російському траулері "Бухта Наездник".
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