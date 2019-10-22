У Норвегії озброєний чоловік викрав швидку і протаранив натовп: перше відео 18+

У столиці Норвегії, Осло, озброєний чоловік викрав машину швидкої допомоги і влетів у натовп пішоходів.
Кілька осіб були травмовані, пише Metro. Постраждалими виявилася сімейна пара і діти-близнюки, яких мати везла у візочку. Також була поранена пара літніх людей. Надзвичайна подія трапилася приблизно о 12:20 (13:20 за київським часом) 22 жовтня.
Затримувати викрадача поліції довелося зі стріляниною. Зловмисник отримав невеликі поранення і був заарештований.
У Норвегії чоловік на машині швидкої влетів у людей
metro.co.uk
Постраждалим дітям сім місяців. Лікарі займаються наданням всієї необхідної допомоги. Стан травмованих дорослих уточнюється.
У Норвегії чоловік на машині швидкої влетів у людей
metro.co.uk
У Норвегії чоловік на машині швидкої влетів у людей
metro.co.uk
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