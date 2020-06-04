У Норвегії гігантський зсув змив у море частину міста. Вражаюче відео

У Норвегії на мисі Кракнесет через сейсмічну активность трапився зсув. Внаслідок чого вісім будинків змило в море.

Через НП в муніципалітеті Альта одна людина була евакуйована, в пригоді ніхто не постраждав, передає Forbes.

Місцевому жителю вдалося зняти на камеру, як земля буквально сповзає в море. Норвежець зазначив, що почув шум, виглянув у вікно і побачив, що кабель порвався, а дошки почали відходити від будинків.

Зсув в Норвегії ANDERS BJORDAL / NVE

Чоловік швидко вибіг на вулицю та піднявся на пагорб і зняв на відео катастрофу. Відзначимо, що в одному із зруйнованих будинків знаходилася собака, яку пізніше живою знайшли місцеві рятувальники.

Ширина зсуву склала більше 600 метрів. Сейсмічна активність в районі тривала кілька годин.

Зсув в Норвегії ANDERS BJORDAL / NVE

Як повідомляв OBOZREVATEL, у південній частині Перу 31 травня зафіксували два потужних землетруси магнітудою 6 і 4,5 бала.