"У Норкіна "підгоріло": пропагандист Путіна влаштував скандал через Цемаха

Скандальний кремлівський пропагандист Андрій Норкін влаштував скандал у прямому ефірі через виступи українського експерта Максима Ялі. Той розповів незручну для країни-агресора правду про злочини фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха.
Бурхлива реакція рупора путінської пропаганди на конкретні факти, наведені українцем, пролунала в ефірі передачі "Місце зустрічі" на телеканалі НТВ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Почувши доводи Ялі, Норкін огризнувся в дуже грубому тоні і навіть перейшов на крик. Йому вторували й інші гості студії, які підтримують військові злочини російського президента Володимира Путіна.
"Не треба мені нічого пояснювати, я не поставив ще вам запитання! Чому ви Малайзію не допускаєте до цього розслідування?! Чому ви не дали чорні скриньки?!" – накинувся Норкін на українця.
Андрій Норкін
Українець зробив йому зауваження і запитав, на якій підставі ведучий підвищує на нього голос. Однак у відповідь почув нову порцію грубості.
"А я хочу – підвищую, не хочу – не підвищую! Мені що, у вас дозволу питати, чи що?!" – їдко висловився Норкін, який помітно нервувався.
"Сеанс екзорцизму на росТБ. Як же їх правда корчить! Коли почав говорити правду про Цемаха як ключового обвинуваченого (не свідка) у загибелі MH17 і що я думаю про його звільнення з-під варти, у Норкіна "підгоріло" так, що ледь до мордобою не дійшло. Давненько такого не було", – прокоментував пізніше Ялі на своїй сторінці у Facebook неадекватну поведінку російського пропагандиста.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.
Доправлений до Києва Цемах був заарештований рішенням суду.
При цьому підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що українські спецпризначенці затримали Цемаха в окупованому Сніжному, нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.
Цемах як ексначальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року у Донецькій області.
Так, у мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", із якої збили лайнер.
30 серпня стало відомо, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну. Президент РФ Володимир Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха.
3 вересня Київський апеляційний суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха.
Водночас слідчі з Нідерландів заявили про намір допитати Цемаха.
5 вересня Цемаха відпустили просто із зали суду під особисте зобов'язання.
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