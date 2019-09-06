"У Норкіна "підгоріло": пропагандист Путіна влаштував скандал через Цемаха

Скандальний кремлівський пропагандист Андрій Норкін влаштував скандал у прямому ефірі через виступи українського експерта Максима Ялі. Той розповів незручну для країни-агресора правду про злочини фігуранта справи про катастрофу МН17 Володимира Цемаха.

Бурхлива реакція рупора путінської пропаганди на конкретні факти, наведені українцем, пролунала в ефірі передачі "Місце зустрічі" на телеканалі НТВ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Почувши доводи Ялі, Норкін огризнувся в дуже грубому тоні і навіть перейшов на крик. Йому вторували й інші гості студії, які підтримують військові злочини російського президента Володимира Путіна.

"Не треба мені нічого пояснювати, я не поставив ще вам запитання! Чому ви Малайзію не допускаєте до цього розслідування?! Чому ви не дали чорні скриньки?!" – накинувся Норкін на українця.

Андрій Норкін

Українець зробив йому зауваження і запитав, на якій підставі ведучий підвищує на нього голос. Однак у відповідь почув нову порцію грубості.

"А я хочу – підвищую, не хочу – не підвищую! Мені що, у вас дозволу питати, чи що?!" – їдко висловився Норкін, який помітно нервувався.

"Сеанс екзорцизму на росТБ. Як же їх правда корчить! Коли почав говорити правду про Цемаха як ключового обвинуваченого (не свідка) у загибелі MH17 і що я думаю про його звільнення з-під варти, у Норкіна "підгоріло" так, що ледь до мордобою не дійшло. Давненько такого не було", – прокоментував пізніше Ялі на своїй сторінці у Facebook неадекватну поведінку російського пропагандиста.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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