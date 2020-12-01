У німецькому Трірі автомобіль влетів у натовп: є загиблі і багато поранених

Борис Бондар Світ 15:40, 1.12.2020 Оновлено: 15:56, 1.12.2020

У немецгом місті Трір автомобіль влетів у натовп людей. Двоє людей загинули, багато постраждалих.

Про це повідомило Der Tagespflege. Машина в'їхала на пішохідну зону.

Мер міста повідомив якнайменше про двох загиблих і 15 поранених, деякі з них – у важкому стані.

Поліція підтвердила в Twitter, що було кілька поранених. Правоохоронці заявили, що водій був арештований.

Причини події поки не озвучені.

Поліція повідомила про інцидент
Twitter
Місце події в Трірі
Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, автомобіль в'їхав в групу людей, що їхали на велосипедах по тротуару в німецькому місті Кемпен (федеральна земля Північний Рейн – Вестфалія). Загинула одна людина, ще як мінімум троє отримали важкі травми.

Коментувати
Світ

Дивіться також

"Слуга" Третьякова – про допомогу ФОПам: хочу подивитися на тих, хто заплатив податків на 8 тисяч. Відео

Штати Арізона і Вісконсін підтвердили перемогу Байдена на виборах президента США

Українцям з 1 грудня перерахують зарплати, пенсії і підвищать тарифи на газ: озвучені суми

Жертва Ктиторчука публічно поділилася подробицями зґвалтування

Україна обіграла Австрію й достроково вийшла на Євробаскет-2022