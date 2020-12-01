У німецькому Трірі автомобіль влетів у натовп: є загиблі і багато поранених

У немецгом місті Трір автомобіль влетів у натовп людей. Двоє людей загинули, багато постраждалих.

Про це повідомило Der Tagespflege. Машина в'їхала на пішохідну зону.

Мер міста повідомив якнайменше про двох загиблих і 15 поранених, деякі з них – у важкому стані.

Поліція підтвердила в Twitter, що було кілька поранених. Правоохоронці заявили, що водій був арештований.

Причини події поки не озвучені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, автомобіль в'їхав в групу людей, що їхали на велосипедах по тротуару в німецькому місті Кемпен (федеральна земля Північний Рейн – Вестфалія). Загинула одна людина, ще як мінімум троє отримали важкі травми.