У Німеччині заявили про затримання кухаря Путіна: Росія відповіла

Німецьке видання заявило про затримання в Мюнхені мільярдера Євгена Пригожина, названого в ЗМІ кухарем президента Росії Володимира Путіна.
Дані про це з'явилися 10 січня в публікації в Zuerst!, однак скоро їх видалили. З посиланням на російські джерела журнал писав, що близько 11:00 за місцевим часом Пригожин нібито був затриманий після прибуття в аеропорт Мюнхена рейсом SU 6657 російської авіакомпанії "Аерофлот" із Санкт-Петербурга.
Як передає Deutsche Welle, інформацію про затримання олігарха, якого пов'язують з "Агентством інтернет-досліджень" ("Фабрикою тролів") і ПВК "Вагнера", спростувала і пресслужба федеральної поліції аеропорту.
"Жодного затримання не було", – сказав керівник пресслужби Крістіан Кегльмайер.
Генконсул Росії в Мюнхені Сергій Ганжа заявив, що повідомлення про затримання не відповідає дійсності.
"Він дійсно прилетів рейсом "Аерофлоту", але його ніхто не затримував", – сказав він і зазначив, що місцева поліція офіційно підтвердила консульству, що затримання не було, передає "Інтерфакс".
Водночас Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ, посилаючись на німецьке джерело, передає, що "якийсь Пригожин був затриманий у Мюнхені, допитаний, а потім "на прохання нібито росіян" звільнений".
Євген Пригожин і Володимир Путін
rferl.org
Як писав OBOZREVATEL, у жовтні 2019-го в мережі з'явилися повідомлення про загибель Євгена Пригожина. Передбачалося, що він нібито розбився на літаку в Конго. Російський ресурс АБН із посиланням на знайомих мільярдера пізніше заявив, що олігарх живий.
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