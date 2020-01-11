Головна Новини
11 січня • оновлено в 23:05
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

У Німеччині заявили про затримання кухаря Путіна: Росія відповіла

3.8т
Читати матеріал російською

Німецьке видання заявило про затримання в Мюнхені мільярдера Євгена Пригожина, названого в ЗМІ кухарем президента Росії Володимира Путіна.

Дані про це з'явилися 10 січня в публікації в Zuerst!, однак скоро їх видалили. З посиланням на російські джерела журнал писав, що близько 11:00 за місцевим часом Пригожин нібито був затриманий після прибуття в аеропорт Мюнхена рейсом SU 6657 російської авіакомпанії "Аерофлот" із Санкт-Петербурга.

Як передає Deutsche Welle, інформацію про затримання олігарха, якого пов'язують з "Агентством інтернет-досліджень" ("Фабрикою тролів") і ПВК "Вагнера", спростувала і пресслужба федеральної поліції аеропорту.

Новини
"Мусолять п'ять днів": в оточенні Пригожина відреагували на чутки про "загибель"

"Жодного затримання не було", – сказав керівник пресслужби Крістіан Кегльмайер.

Генконсул Росії в Мюнхені Сергій Ганжа заявив, що повідомлення про затримання не відповідає дійсності.

"Він дійсно прилетів рейсом "Аерофлоту", але його ніхто не затримував", – сказав він і зазначив, що місцева поліція офіційно підтвердила консульству, що затримання не було, передає "Інтерфакс".

Водночас Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ, посилаючись на німецьке джерело, передає, що "якийсь Пригожин був затриманий у Мюнхені, допитаний, а потім "на прохання нібито росіян" звільнений".

Євген Пригожин і Володимир Путін

Євген Пригожин і Володимир Путін

rferl.org

Як писав OBOZREVATEL, у жовтні 2019-го в мережі з'явилися повідомлення про загибель Євгена Пригожина. Передбачалося, що він нібито розбився на літаку в Конго. Російський ресурс АБН із посиланням на знайомих мільярдера пізніше заявив, що олігарх живий.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Особа
Євген Пригожин
Місце
Німеччина Мюнхен
Теги
Новини Росії затримання
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
12
5
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Бабло для вас может и закончиться!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Ну шо приуныли, педерасты пригожинские?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Федоров Федор
Федоров Федор
Какой повар, какой Пригожин? Каждый свид знает, что он давно разбился в Конго.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини світу

Топпублікації

Топблоги