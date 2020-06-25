У Німеччині заявили про загрозу для НАТО з боку Росії

Підтримка адекватної оборонної готовності НАТО особливо важлива, беручи до уваги поведінку Росії за президента Володимира Путіна.

Про це заявила міністерка оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер, виступаючи на відеоконференції, яку організував Atlantic Council. Вона підкреслила, що альянс готовий протистояти російській агресії.

"Ми бачимо агресивну, настирливу політику, що походить від російського керівництва", – сказала глава Бундесверу, маючи на увазі незаконну анексію Криму Москвою 2014 року.

"Росія не поважає права на самовизначення інших країн. Вперше після Другої світової війни кордони було змінено за допомогою сили", – додала міністерка.

Вона зазначила, що відтоді постійно робилися спроби відновити відносини з РФ. А також висловила надію, що Росія повернеться за стіл переговорів і з нею вдасться укласти чинні договори про роззброєння.

"Росія повинна дуже чітко розуміти, що ми в Європі та в НАТО сильні, що ми готові протистояти загрозі, яку представляє Росія. Ось чому концепція стримування так актуальна", – підкреслила Крамп-Карренбауер.

Також вона зазначила, що Сполучені Штати зробили правильний вибір, вийшовши минулого року з Договору про ядерні сили середньої дальності (INF) часів холодної війни, який обмежував розроблення наземних ракет дальністю від 500 до 5500 кілометрів.

"Було дуже добре, що всі країни НАТО, без винятків, заявили, що Росія порушила INF, і саме тому для США було правильним вийти з цієї угоди, тому що це був акт агресії", – сказала міністерка.

І додала, що НАТО робить ще один крок вперед, розробляючи загальні стратегії, у відповідь не тільки на ядерний потенціал Росії, але й щодо її звичайних озброєнь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія порушує Основоположний акт про взаємні відносини, співпрацю та безпеку між РФ і альянсом.