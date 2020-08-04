У Німеччині заявили про початок другої хвилі COVID-19

У Німеччині почалася друга хвиля коронавірусної хвороби, хоча вона поки не така інтенсивна як попередня.

Про це повідомила в інтерв'ю Augsburger Allgemeine голова асоціації німецьких лікарів Marburger Bund Сузанне Йона. Вона зазначила, що новий спалах не такий інтенсивний, як той, що був навесні.

Однак число нових випадків інфекції продовжує збільшуватися.

"Існує небезпека того, що ми втратимо успіхи, яких досягли в Німеччині, через поєднання обмежувальних заходів і прагнення людей до нормального життя", – зазначила Йона.

Глава медичної асоціації при цьому звернулася до німців, щоб вони продовжували дотримуватися правил соціальної дистанції і носили захисні маски.

Вона порівняла маску з ременем безпеки в автомобілі, проти якого свого часу також був сильний опір.

"Як ремінь рятує життя, так і маски рятують життя", – сказала лікарка.

За її словами, лікарні зараз готові прийняти нову хвилю пацієнтів з коронавірусом. Кількість ліжок в реанімаційних відділеннях буде збільшуватися в міру необхідності, а не триматися вільною весь час, як це було навесні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що в деяких країнах Європи вже почалася друга хвиля коронавірусу.