Головна Новини
15 травня • оновлено в 12:11
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

У Німеччині заявили про перші успішні доклінічні тести вакцини від COVID-19

8.5т
Читати матеріал російською

Німецька фармацевтична компанія CureVac отримала позитивні результати тесту вакцини від COVID-19 на доклінічній стадії дослідження.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як ідеться в повідомленні на сайті компанії, за допомогою вакцини вдалося досягти утворення великої кількості вірус-нейтралізуючих титрів і Т-клітин, які здатні зупинити хворобу.

"Препарат показав позитивний результат у доклінічних дослідженнях при дозі всього лише два мікрограми. Справжні дані показують збалансовану імунну відповідь, пов'язану з утворенням великої кількості вірус-нейтралізуючих титрів (VNT) і T-клітин. VNT є ключовим показником того, що кандидат на роль вакцини може викликати сильну імунологічну відповідь для нейтралізації SARS-CoV-2", – заявили в компанії.

У Німеччині заявили про перші успішні доклінічні тести вакцини від COVID-19

У Німеччині заявили про перші успішні доклінічні тести вакцини від COVID-19

Уже в червні вони планують почати випробування на людях за участю 100 добровольців. Після, якщо все пройде добре, підуть більш масштабні перевірки вакцини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, при оптимістичному сценарії вакцина від COVID-19 може бути схвалена приблизно через рік.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Німеччина
Теги
ліки вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
11
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги