У Німеччині заявили про гучну перемогу над коронавірусом

Німеччині вдалося взяти ситуацію з поширенням коронавірусу COVID-19 на своїй території під контроль.

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Про це свідчить той факт, що, починаючи з 12 квітня, в країні встановилася тенденція, коли щодоби одужує більше людей, ніж хворіє. Таке спостереження озвучив на брифінгу 17 квітня міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, передає УНН (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коронавірус в Німеччині ВВС

"Спалах сьогодні знову піддається контролю", – зазначив він, підкресливши, що на ситуацію позитивно вплинула "дуже щільна мережа лікарів-терапевтів", які мають необхідні ліцензії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і міністр охорони здоров'я Лукаш Шумовський виступили з ініціативою поступового зняття карантинних обмежень в країні, починаючи з 20 квітня.

У свою чергу регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я в Європі Ханс Клюге попередив, що зараз регіон стоїть на порозі піку пандемії COVID-19 і тому повинен бути дуже обережний у питаннях послаблення карантину.

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