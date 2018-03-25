Тікав до Брюсселю: в Німеччині затримали екс-лідера Каталонії Пучдемона

У Німеччині 25 березня поліція затримала колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона.

Він був затриманий, коли перетинав кордон, щоб в'їхати з Данії в Німеччину, інформує адвокат Пучдемона Жауме Алонсо-Куевілльяс в Twitter.

Датсько-німецький кордон екс-лідер Каталонії перетнув на шляху з Фінляндії в Бельгію. Зараз він утримується в поліцейській дільниці.

Суддя Верховного суду Іспанії відновив міжнародний ордер на арешт Пучдемона 23 березня, коли він відвідував Фінляндію. Також були видані ордери на арешт п'яти інших каталонських сепаратистів.

У жовтні минулого року в Катаноліі уряд Пучдемона організував незаконний референдум, що призвів до одностороннього проголошення незалежності регіону від Іспанії. За звинуваченням у заколоті Пучдемону загрожує до 30 років в іспанській в'язниці.

Як писав "Обозреватель", раніше Іспанія назвала свої втрати від кризи в Каталонії.