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ПолітикаЕкономіка

Тікав до Брюсселю: в Німеччині затримали екс-лідера Каталонії Пучдемона

2.4тЧитати новину російською

У Німеччині 25 березня поліція затримала колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона.

Він був затриманий, коли перетинав кордон, щоб в'їхати з Данії в Німеччину, інформує адвокат Пучдемона Жауме Алонсо-Куевілльяс в Twitter.

Датсько-німецький кордон екс-лідер Каталонії перетнув на шляху з Фінляндії в Бельгію. Зараз він утримується в поліцейській дільниці.

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Суддя Верховного суду Іспанії відновив міжнародний ордер на арешт Пучдемона 23 березня, коли він відвідував Фінляндію. Також були видані ордери на арешт п'яти інших каталонських сепаратистів.

У жовтні минулого року в Катаноліі уряд Пучдемона організував незаконний референдум, що призвів до одностороннього проголошення незалежності регіону від Іспанії. За звинуваченням у заколоті Пучдемону загрожує до 30 років в іспанській в'язниці.

Як писав "Обозреватель", раніше Іспанія назвала свої втрати від кризи в Каталонії.

Читайте всі новини по темі "Референдум в Каталонії" на сайті "Обозреватель".

Тема
Референдум в Каталонії
Особа
Карлес Пучдемон
Місце
Німеччина
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