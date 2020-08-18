У Німеччині засумнівалися, що Путін врятує Лукашенка

Військове вторгнення Російської федерації в Білорусь на тлі масових протестів проти Олександра Лукашенка, який був главою Білорусі п'ять термінів поспіль, малоймовірно.

Як повідомила DW, про це заявив уповноважений уряду ФРН з міжгромадської співпраці з Росією, Центральною Азією і країнами "Східного партнерства" Дірк Візе. За його словами, відносини між двома країнами вже давно не настільки теплі, як раніше.

Так само Візе підкреслив, що охолонули і відносини між російським президентом Володимиром Путіним і главою білоруської держави Лукашенком.

"Якщо російському керівництву стане ясно, що Захід не робить ніякого впливу на протести проти уряду Лукашенка, то у Путіна не буде підстав для вторгнення. Йдеться про внутрішньобілоруський рух, а не про проєвропейський або антиросійський", – пояснив політик.

За словами Візе, зараз важливо дати Лукашенку ясно зрозуміти, що мирні демонстрації допустимі. Потрібно організувати круглий стіл з опозицією, а також з ОБСЄ, членами якої є і Білорусь, і Росія.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко, який був главою Білорусі п'ять термінів поспіль, провів нову розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, а також привів війська на західних кордонах в повну бойову готовність.