У Німеччині запропонували "оновити" Нормандський формат: що відомо

Нормандському формату переговорів по ситуації в Україні потрібен новий імпульс і нові зустрічі на різних рівнях.

Про це заявив глава МЗС Німеччини Хайко Маас в п'ятницю, 31 травня за підсумками зустрічі в Берліні з держсекретарем США Майком Помпео, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми повинні подолати затишшя (в переговорах в рамках формату), для цього нам якомога швидше потрібні переговори в "нормандському форматі" на різних рівнях", – зазначив дипломат.

За його словами, і "нормандський формат", і інші міжнародні сфери потребують "конструктивних кроків Росії".

"Ми зацікавлені в хороших відносинах і діалозі з Росією, щоб вирішувати міжнародні конфлікти", – підкреслив Маас.

Німецький міністр зазначив, що раніше відвідував Україну і "дав чітко зрозуміти", що ФРН "повністю підтримує нового президента в продовженні курсу реформ".

"Я радий, що президент Зеленський сказав, що основа для переговорів - це мінські домовленості", – акцентував він.

Нормандський формат Донбас інформаційний

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський і глави МЗС Німеччини Гайко Маас і Франції Жан-Ів Ле Дріан провели зустріч, в ході якої обговорили питання відновлення миру на Донбасі.

Також Зеленський також провів переговори з сенатором США Робертом Портманом, в ході якої обговорив політичну ситуацію в Україні, боротьбу з корупцією і врегулювання конфлікту на Донбасі.

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