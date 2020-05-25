У Німеччині закликали звертатися до Росії на "ви"

Німецький режисер і письменник Олександр Клюге закликав ставитися до Росії з повагою і "на ви", а також розкритикував "тенденцію" Заходу "очорняти країну".

Про це він розповів в інтерв'ю Berliner Zeitung. За його словами, Росія – це нібито "Батьківщина особливих".

"Прусський король, а потім кайзер Вільгельм I, дідусь імператора Вільгельма II, говорив, що до Росії завжди слід звертатися на "ви". Країна або дуже небезпечна, або м'яка. У будь-якому випадку, ми повинні ставитися до Росії з повагою", – сказав він.

Також, на думку німецького діяча культури, тенденція "очорняти Росію" – це "як павловській рефлекс".

"Ми багато дізнаємося про Німеччину, коли дивимося на Росію. Ми не можемо підкорити Росію. Вам знадобиться карта масштабу 1:1, щоб зрозуміти це. У Росії нічого не доб'єшся з видом "мисливця за здобиччю". Жоден завойовник не повернувся звідти з гордістю", – підкреслив Клуге.

Німецький письменник також назвав російську державу "коренем з мінус одиниці" і пояснив, що ця метафора належить російському поетові Велімиру Хлебникову.

"Це уявне число, таке маленьке, прямо як коронавірус. Його не можна точно описати. В Росії ви можете загинути в 30-сантиметровому снігу під час снігопаду та потонути в струмку глибиною п'ять сантиметрів. Це число, яке найближче почуттю і душі", – заявив Клуге.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Бундестазі ФРН вважають, що дії Росії під час пандемії коронавірусу COVID-19 заслуговують зняття санкцій проти неї.

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