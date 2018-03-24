У Німеччині закликали піти на зустріч Росії і повернути її у G8

Глава Вільної демократичної партії (ВДП) Німеччини Крістіан Лінднер запропонував "великій сімці" відновити діалог із Росією у форматі G7 + 1.

В інтерв'ю газеті Welt am Sonntag він заявив, що Захід повинен активніше використовувати канали для діалогу з Росією в тому випадку, якщо офіційна Москва буде проявляти готовність до цього.

"Я рекомендую інтенсивніше використовувати наявні переговорні канали з Москвою. Крім того, Росію слід знову підвести ближче до кола країн G8. Проміжним кроком міг би стати формат G7 + 1", - заявив Лінднер.

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За його словами, анексія Криму Росією є "найбільшою перешкодою для розрядки" між Заходом і Москвою.

"Якщо зробити так, що все буде залежати від цієї кризи, руху не буде ніякого. Якщо будуть позитивні сигнали з Москви, відповісти на них слід теж позитивно, навіть якщо рішення для Криму ще немає", - сказав німецький політик.

Як писав "Обозреватель", Німеччина засудила вибори президента РФ у Криму.