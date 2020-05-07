У Німеччині закликали негайно зняти санкції проти Росії
У Бундестазі ФРН вважають, що дії Росії під час пандемії коронавірусу COVID-19 заслуговують на зняття санкцій проти неї.
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Про це заявив у інтерв'ю російському агентству Sputnik глава німецько-російської групи в Бундестазі, депутат від партії "Альтернатива для Німеччини" Роббі Шлунд.
"Криза навколо коронавірусу показала, що перш за все Росія продемонструвала високу ступінь солідарності і співчуття в міжнародній спільноті. Всім було показано, що Росія віддана миру і співпраці, а не санкціям і ескалації конфлікту", – зазначив він.
На думку депутата, санкції принципово недоцільні, оскільки, якщо звернутися до історії, вони завжди ведуть до загострення конфліктів, аж до військового протистояння.
"Тому всі санкційні заходи з будь-якого боку повинні бути негайно припинені, особливо проти Росії", – наголосив Шлунд.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія, Китай, Іран, Куба, Сирія, Нікарагуа, Венесуела і КНДР закликали генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша вимагати від низки інших країн зняти санкції, що заважають боротьбі з поширенням коронавірусу.
У свою чергу Гутерреш закликав лідерів "Великої двадцятки" до зняття санкцій, які заважають доставці продовольства і медичної допомоги в різні країни, зокрема і Росію.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив главу МЗС Данії про маніпуляції Росією пандемією COVID-19 заради зняття санкцій.