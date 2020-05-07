У Бундестазі ФРН вважають, що дії Росії під час пандемії коронавірусу COVID-19 заслуговують на зняття санкцій проти неї.

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Про це заявив у інтерв'ю російському агентству Sputnik глава німецько-російської групи в Бундестазі, депутат від партії "Альтернатива для Німеччини" Роббі Шлунд.

Роббі Шлунд знайшов новий привід для зняття санкцій із Кремля

"Криза навколо коронавірусу показала, що перш за все Росія продемонструвала високу ступінь солідарності і співчуття в міжнародній спільноті. Всім було показано, що Росія віддана миру і співпраці, а не санкціям і ескалації конфлікту", – зазначив він.

На думку депутата, санкції принципово недоцільні, оскільки, якщо звернутися до історії, вони завжди ведуть до загострення конфліктів, аж до військового протистояння.

"Тому всі санкційні заходи з будь-якого боку повинні бути негайно припинені, особливо проти Росії", – наголосив Шлунд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія, Китай, Іран, Куба, Сирія, Нікарагуа, Венесуела і КНДР закликали генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша вимагати від низки інших країн зняти санкції, що заважають боротьбі з поширенням коронавірусу.

У свою чергу Гутерреш закликав лідерів "Великої двадцятки" до зняття санкцій, які заважають доставці продовольства і медичної допомоги в різні країни, зокрема і Росію.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив главу МЗС Данії про маніпуляції Росією пандемією COVID-19 заради зняття санкцій.