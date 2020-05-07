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7 травня • оновлено в 12:42
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У Німеччині закликали негайно зняти санкції проти Росії

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У Бундестазі ФРН вважають, що дії Росії під час пандемії коронавірусу COVID-19 заслуговують на зняття санкцій проти неї.

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Про це заявив у інтерв'ю російському агентству Sputnik глава німецько-російської групи в Бундестазі, депутат від партії "Альтернатива для Німеччини" Роббі Шлунд.

Роббі Шлунд знайшов новий привід для зняття санкцій із Кремля

Роббі Шлунд знайшов новий привід для зняття санкцій із Кремля

"Криза навколо коронавірусу показала, що перш за все Росія продемонструвала високу ступінь солідарності і співчуття в міжнародній спільноті. Всім було показано, що Росія віддана миру і співпраці, а не санкціям і ескалації конфлікту", – зазначив він.

На думку депутата, санкції принципово недоцільні, оскільки, якщо звернутися до історії, вони завжди ведуть до загострення конфліктів, аж до військового протистояння.

"Тому всі санкційні заходи з будь-якого боку повинні бути негайно припинені, особливо проти Росії", – наголосив Шлунд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія, Китай, Іран, Куба, Сирія, Нікарагуа, Венесуела і КНДР закликали генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша вимагати від низки інших країн зняти санкції, що заважають боротьбі з поширенням коронавірусу.

У свою чергу Гутерреш закликав лідерів "Великої двадцятки" до зняття санкцій, які заважають доставці продовольства і медичної допомоги в різні країни, зокрема і Росію.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив главу МЗС Данії про маніпуляції Росією пандемією COVID-19 заради зняття санкцій.

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Теми
Коронавірус Санкції проти Росії
Місце
Німеччина
Тег
санкции
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Iva Vit
Iva Vit
У свiдомой отары, пердательное технологичное отверстие сжалось в готовность, к рубке лома на пятаки?
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Ещё один прикормленный кремлём )))))))))))
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Из главных достижений орды -вовремя профинансировали "Альтернативу" и лично г.Шлунда ; к счастью, в Германии Шлундов много и всех не купишь.....
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