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1 квітня • оновлено в 15:32
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У Німеччині зафіксували рекордний стрибок смертності від COVID-19

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У Німеччині за добу зафіксували рекордний стрибок смертності від коронавірусу COVID-19 – 149 осіб.

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За даними Інституту Роберта Коха, в країні померло 732 пацієнта, пише Daily Mail. При цьому за даними порталу Worldometers, станом на 14:00 1 квітня померло вже 793 особи.

Епідемія в Німеччині

Епідемія в Німеччині

Відзначається, що рівень смертності в Німеччини вперше перевищив 1%, що як і раніше нижче, ніж у більшості європейських сусідів. Але тиждень тому це показник був – 0,4%.

При цьому за даними Worldometers в Німеччині захворіло 72914 осіб, і одужали – 16100.

У Німеччині зафіксували рекордний стрибок смертності від COVID-19

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірусом в світі вже заразилися 858 тисяч чоловік.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Німеччина
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