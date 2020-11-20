У Німеччині заарештували вчителя математики за підозрою у вбивстві та канібалізмі

У Берліні поліція заарештувала вчителя математики, підозрюваного в сексуально мотивованому вбивстві і канібалізмі.

Про це повідомило BBC. В одному з парків в північній частині міста випадкові перехожі виявили останки 44-річного чоловіка, який пропав два місяці тому.

Поліцейські собаки привели правоохоронців до квартири 41-річного вчителя математики.

Представник поліції повідомив берлінському таблоїду BZ, що на одній із знайдених кісток присутні ознаки, того, що чоловік став жертвою людожера, який міг керуватися "сексуальними мотивами".

Німецьке агентство DPA повідомило, що підозрюваний у вбивстві, якого називають Стефаном Г., відвідував "відповідні інтернет-чати".

Про зникнення інженера-електромеханіка увечері 5 вересня, який став жертвою вбивства, повідомили його сусіди.

Німецькі ЗМІ порівняли цей випадок з випадком "людожера з Ротенбурга". Німецький канібал Армін Майвес, якого засудили до довічного ув'язнення в 2006 році, розповів, що познайомився з чоловіком в інтернет-чаті для людей, зацікавлених в канібалізмі. Він нібито отримав від нього згоду на відрізання пеніса і вбивство.

Під час судового процесу Майвес стверджував, що за його оцінкою, в Німеччині проживає ще 800 канібалів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жінка, спотворене тіло якої знайшли в пакеті на березі річки в Кривому Розі Дніпропетровської області, загинула від рук свого коханця-канібала. Правоохоронці застали чоловіка за поїданням ніг жертви.