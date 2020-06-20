У Німеччині встановили пам'ятник Леніну. Фото

У західно-німецькому місті Гельзенкірхен, на тлі демонтажу пам'ятників радянським діячам по всьому світу, 20 червня, відкрили постамент Володимиру Леніну.

Ініціатором виступила Марксистсько-ленінська партія Німеччини (МЛПГ), передає "Німецьке радіо". Ленін, на думку її членів, уособлює "сьогоднішню боротьбу з расизмом, а також є великим теоретиком і вождем робітничого класу".

"Це є відповіддю на недавнє переписування історії Європейським парламентом і різними правими урядами по всій Європі, щоб прирівняти комунізм до нацизму і покласти на Гітлера і Сталіна відповідальність за початок Другої світової війни", – сказано у пресрелізі.

Відкриття пам'ятника Леніну в Гельзенкірхені anna-news.info

Глава МЛПГ Габі Фехтнер під час відкриття постаменту назвала Леніна "важливим історичним діячем і піонером боротьби за свободу і демократію для мас".

Відзначимо, що місто безрезультатно намагалося запобігти встановленню статуї. Зведення 2-метрової фігури російського комуніста і революціонера кілька разів переносили. Міська влада заблокувала встановлення пам'ятника Леніну на центральному перехресті навпроти міського паласу в стилі ренесанс, але німецькі марксисти-леніністи відвоювали своє право через вищий адміністративний суд.

Відкриття пам'ятника Леніну в Гельзенкірхені anna-news.info

Відкриття пам'ятника Леніну в Гельзенкірхені anna-news.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Жовтих Водах Дніпропетровської області продали пам'ятник радянському вождю Володимиру Леніну як металобрухт.