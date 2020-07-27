У Німеччині виступили проти повернення Росії до складу G7
Росія не може повернутися до складу "Великої сімки" поки вона окупувала Крим і веде війну проти України на Донбасі.
Про це інтерв'ю для Rheinische Post розповів міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.
"G7 і G20 – це два формати, які розумно узгоджені один з одним, у нас немає необхідності ще в G11 або G12", – сказав дипломат.
Також Маас підкреслив, що в Євросоюзі визнають Крим тільки за Україною.
"Ми працюємо в нормандському форматі над вирішенням для Східної України і введенням Мінських домовленостей. Але ми не забуваємо, що Крим належить Україні. Ми не можемо просто потиснути плечима і погодитися з тим, що в 21 столітті просто так перекроюються кордони Європи. Ми не надсилаємо сигналів Москві: коли буде врегульовано питання з сходом України, тоді буде врегульовано і Крим", – зазначив німецький міністр.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Посол Великобританії Мелінда Сіммонс заявила, що повернення РФ в формат "Великої сімки" неможливо, поки Росія веде війну проти України.
Раніше Дональд Трамп заявив, що присутність Росії в G7 "вимагає здорового глузду". Американський глава вирішив відкласти проведення саміту "Великої сімки" до осені 2020 року і висловив бажання запросити на нього РФ.
Великобританія попередила, що накладе вето на таке рішення. Проти повернення РФ виступила і Канада, а також Франція.
Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародне співтовариство не пускати Росію в G7, поки не будуть повернуті окуповані Донбас і Крим.