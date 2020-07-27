У Німеччині виступили проти повернення Росії до складу G7

Росія не може повернутися до складу "Великої сімки" поки вона окупувала Крим і веде війну проти України на Донбасі.

Про це інтерв'ю для Rheinische Post розповів міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

"G7 і G20 – це два формати, які розумно узгоджені один з одним, у нас немає необхідності ще в G11 або G12", – сказав дипломат.

Також Маас підкреслив, що в Євросоюзі визнають Крим тільки за Україною.

"Ми працюємо в нормандському форматі над вирішенням для Східної України і введенням Мінських домовленостей. Але ми не забуваємо, що Крим належить Україні. Ми не можемо просто потиснути плечима і погодитися з тим, що в 21 столітті просто так перекроюються кордони Європи. Ми не надсилаємо сигналів Москві: коли буде врегульовано питання з сходом України, тоді буде врегульовано і Крим", – зазначив німецький міністр.

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