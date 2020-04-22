У Німеччині схвалили випробування вакцини від COVID-19 на людях

Марина Ліснічук Світ 12:55, 22.04.2020 Оновлено: 12:58, 22.04.2020

У Німеччині офіційно затвердили клінічний тест вакцини проти коронавірусу на людях.

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В експерименті зголосилися взяти участь 200 осіб. Про це з посиланням на Федеральний інститут вакцин країни повідомляє The Independent.

Зазначається, що здорові люди віком від 18 до 55 років отримають одразу декілька варіантів вакцини, оскільки вчені вивчають її ефективність у забезпеченні імунітету проти смертельного вірусу.

У Німеччині схвалили випробування вакцини від коронавірусу на людях
bituk.media

В університеті Джона Хопкінса переконані, що цього разу німецьким вченим вдалося розробили вакцину, яка дійсно допоможе стримувати поширення коронавірусу, яким заразилися понад 2,5 мільйона людей у всьому світі.

Водночас у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) зазначають, що нині існує щонайменше 20 різних вакцин проти COVID-19, зокрема декілька на стадії клінічного випробування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, деякі вчені переконані, що вакцина від коронавірусу COVID-19, створена занадто швидко і без ретельного тестування, може викликати аутоімунне захворювання.

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