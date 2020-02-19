У Німеччині розстріляли два бари-кальянні: загинули 8 осіб, 5 - поранені. Фото і відео з місця НП

У середу, 19 лютого, в Німеччині в місті Ханау невідомий озброєний атакував два бари-кальянні.

В результаті події були вбиті вісім осіб, ще п'ятеро - тяжко поранені, повідомляє hessenschau.de. Інформацію підтвердили в поліції (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відомо, що пізно ввечері був атакований кальян-бар в центрі міста Ханау. Там розстріляли три людини. Очевидці повідомили про вісім-дев'ять пострілів. Потім злочинець на темному автомобілі поїхав в район Кессельштадт і увійшов в інший кальянний бар, де було ще п'ять смертей.

У Німеччині розстріляли два бари-кальянні hessenschau.de

У Німеччині розстріляли два бари-кальянні hessenschau.de

Злочинці зникли після перестрілки, на їх пошуки кинули сили десятків поліцейських, в тому числі, на вертольотах.

У Німеччині розстріляли два бари-кальянні Mash

У Німеччині розстріляли два бари-кальянні Mash

У Німеччині розстріляли два бари-кальянні РІА Новини

У Німеччині розстріляли два бари-кальянні РІА Новини

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Австралії недалеко від Мельбурна зіткнулися два літаки, в результаті чого загинули чотири людини.

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