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20 лютого • оновлено в 02:08
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Карина Бондаренко

У Німеччині розстріляли два бари-кальянні: загинули 8 осіб, 5 - поранені. Фото і відео з місця НП

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У середу, 19 лютого, в Німеччині в місті Ханау невідомий озброєний атакував два бари-кальянні.

В результаті події були вбиті вісім осіб, ще п'ятеро - тяжко поранені, повідомляє hessenschau.de. Інформацію підтвердили в поліції (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Відомо, що пізно ввечері був атакований кальян-бар в центрі міста Ханау. Там розстріляли три людини. Очевидці повідомили про вісім-дев'ять пострілів. Потім злочинець на темному автомобілі поїхав в район Кессельштадт і увійшов в інший кальянний бар, де було ще п'ять смертей.

У Німеччині розстріляли два бари-кальянні

У Німеччині розстріляли два бари-кальянні

hessenschau.de

У Німеччині розстріляли два бари-кальянні

У Німеччині розстріляли два бари-кальянні

hessenschau.de

Злочинці зникли після перестрілки, на їх пошуки кинули сили десятків поліцейських, в тому числі, на вертольотах.

У Німеччині розстріляли два бари-кальянні

У Німеччині розстріляли два бари-кальянні

Mash

У Німеччині розстріляли два бари-кальянні

У Німеччині розстріляли два бари-кальянні

Mash

У Німеччині розстріляли два бари-кальянні

У Німеччині розстріляли два бари-кальянні

РІА Новини

У Німеччині розстріляли два бари-кальянні

У Німеччині розстріляли два бари-кальянні

РІА Новини

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Австралії недалеко від Мельбурна зіткнулися два літаки, в результаті чого загинули чотири людини.

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Автор
Карина Бондаренко
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