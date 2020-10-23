У Німеччині розповіли, коли почнуть вакцинацію проти COVID-19

У Німеччині до кінця 2020 року може з'явитися вакцина проти коронавірусу (COVID-19).

Як пише Inquirer, німецьке Міністерство охорони здоров'я має намір створити 60 спеціальних центрів вакцинації, щоб забезпечити зберігання вакцин за належної температури.

Відзначимо, що глава МОЗ Німеччини Єнс Спан, у якого раніше виявили COVID-19, заявив, що німецька компанія BioNTech близька до затвердження препарату.

Додамо, що у вересні Німеччина виділила 745 мільйонів доларів на фінансування біотехнологічним компаніям BioNTech і CureVac для прискорення роботи над вакцинами проти COVID-19 і розширення виробничих потужностей у країні.

Нагадаємо, що Німеччина 21 жовтня побила власний рекорд темпів інфікування коронавірусом із моменту початку пандемії. Так, тільки за добу інфекцію було виявлено у 11 287 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Німеччина та Франція пішли на посилення карантину через коронавірус.