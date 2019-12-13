У Німеччині прогримів потужний вибух у багатоповерхівці: 25 постраждалих

У місті Бланкенбург (Німеччина) стався вибух у багатоквартирному будинку. Щонайменше 25 осіб постраждало.
Як повідомляє ТАСС, про причини вибуху поки нічого не відомо.
Інцидент стався в п'ятиповерхівці в місцевому районі Регенштайн. На місці працюють 160 одиниць техніки і два вертольоти. Поліція повідомляє, що число постраждалих, швидше за все, буде рости. Причина події поки неясна.
У Німеччині стався вибух у багатоповерхівці
Поруч з місцем події знаходиться початкова школа і дитячий садок. З них близько 100 дітей були розміщені в інших установах.
Вибух у будинку в Бланкенбурзі
360tv.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Санкт-Петербурзі (Росія) на пивоварному заводі "Балтика" стався прорив тепломережі, внаслідок чого постраждали двоє людей.
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