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13 грудня • оновлено в 11:32
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У Німеччині прогримів потужний вибух у багатоповерхівці: 25 постраждалих

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У місті Бланкенбург (Німеччина) стався вибух у багатоквартирному будинку. Щонайменше 25 осіб постраждало.

Як повідомляє ТАСС, про причини вибуху поки нічого не відомо.

Інцидент стався в п'ятиповерхівці в місцевому районі Регенштайн. На місці працюють 160 одиниць техніки і два вертольоти. Поліція повідомляє, що число постраждалих, швидше за все, буде рости. Причина події поки неясна.

У Німеччині стався вибух у багатоповерхівці

У Німеччині стався вибух у багатоповерхівці

Поруч з місцем події знаходиться початкова школа і дитячий садок. З них близько 100 дітей були розміщені в інших установах.

Вибух у будинку в Бланкенбурзі

Вибух у будинку в Бланкенбурзі

360tv.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Санкт-Петербурзі (Росія) на пивоварному заводі "Балтика" стався прорив тепломережі, внаслідок чого постраждали двоє людей.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Німеччина
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Мepкeль взpывaeт домa!
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