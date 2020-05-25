У Німеччині повністю знімають карантин: чим замінять

Одна з федеральних земель Німеччини – Тюрингія – ухвалила рішення з 6 червня повністю скасувати карантинні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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Як повідомляє Daily Mail, за останню добу кількість випадків захворювання на COVID-19 і смертності в цьому регіоні досягла нового мінімуму – 289 хворих і 10 померлих.

Тюрінгія скасовує карантин

Тюрингія планує замінити карантин "рекомендаціями щодо боротьби з COVID-19", а в разі потреби вжити більш суворі заходи на місцевому рівні.

Відповідно до нових правил, маски не будуть обов'язковими, а безпечна відстань між людьми стане рекомендованою, а не примусовою.

Тюрингія вже почала відкривати готелі й ресторани, місцева влада зможе встановлювати для них власні правила роботи.

Поріг для повторного введення обмежень визначатиметься на рівні 35 нових випадків зараження на 100 тис. осіб у тиждень, що нижче від національного порогу в 50 випадків.

Такий крок зумовив критику з боку німецьких чиновників, які назвали його "передчасним" і "небезпечним експериментом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що пандемія COVID-19 закінчиться тільки тоді, коли з'явиться вакцина й спеціальні хороші механізми лікування.

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