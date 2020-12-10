У Німеччині порівняли смертність від COVID-19 з щоденними авиакатастрофами і визнали провал лайт-локдауна

У Німеччині епідеміологи і політики дійшли висновку, що концепція полегшеного локдауну, який діє в країні з середини листопада, провалилася.

Про це розповіла спеціальна кореспондентка ТСН в Німеччині Наталія Фібріг в прямому ефірі політичного ток-шоу "Право на владу". Воно транслювалося на YouTube-каналі ТСН 10 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами журналістки, під час лайт-локдауна продовжували працювати магазини, торгові центри, навчальні заклади і дитсадки, але була обмежена діяльність ресторанів. Їм дозволили обслуговувати клієнтів лише на винос. Також скасували всі культурні та громадські заходи.

"Ідея м'якого локдауна була в тому, щоб німці більше розважалися вдома, тобто скоротили контакти, а економічне життя тривало", – пояснила журналістка.

Вона зазначила, що в сусідній Бельгії і Франції карантинні обмеження були набагато жорсткішими – там заборонили роботу всіх непродовольчих магазинів і навіть ввели комендантську годину.

"Через цей м'який локдаун цифри захворюваності в Німеччині застрягли на високому рівні. Сьогодні рекорд – понад 23,5 тисяч нових хворих", – сказала Фібріг.

За її словами, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер порівняв смертність від COVID-19 з щоденними авіакатастрофами.

"Сьогодні 560 смертей – стільки в звичайний пасажирський літак вже не поміститься", – зазначила журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, канцлерка Німеччини Ангела Меркель запропонувала ввести більш ранні канікули – з 16 грудня, а після Різдва посилити карантин. Школи та магазини політик закликала закрити з 24 грудня по 10 січня.