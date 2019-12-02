Другий за тиждень: у Німеччині знову пограбували знаменитий музей

У столиці Німеччини Берліні в ніч на суботу, 30 листопада, відбулося пограбування музею Штазі, який розташований у будівлі міністерства державної безпеки НДР.

Злочинці винесли вісім орденів, зокрема, Маркса і Леніна, і коштовності на суму в кілька десятків тисяч євро, повідомило видання ВВС.

Станом на 2 грудня пошуки злодіїв тривають, передає "Інтерфакс". Відомо, що вони проникли в музей через вікно першого поверху і розбили чотири вітрини.

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Грабіжники винесли з музею перлове намисто, золоті обручки, кільця з дорогоцінними каменями і годинник, які були конфісковані Штазі.

Деякі вкрадені ордени коштують по кілька тисяч євро. Однак, як зазначив директор музею Штазі Йерг Дрізельманн, не всі вкрадені експонати були справжніми. Збиток від руйнувань, які викрадачі вчинили, коли увірвалися в музей, перевищує суму краденого.

Будівля музею Штазі Вікіпедія

Повідомляється, що пограбування тривало не більше 15 хвилин. Цілодобової охорони музей не має.

Музей Штазі в Берліні розташовується в будівлі колишньої штаб-квартири цієї спецслужби, яка виконувала функції таємної поліції в НДР.

Після того, як Штазі була розпущена в 1990 році, в її штаб-квартирі виявили безліч цінних речей, вилучених співробітниками Міністерства у затриманих дисидентів.

Приклади викрадених медалей ВВС

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Німеччині відбувся інший резонансний злочин. Вранці 25 листопада грабіжники підпалили блок живлення під мостом Августа, відключивши електрику, після чого через вікно пробралися в зали музею "Зелені склепіння" в Дрездені. Вони забрали історичні коштовності, діаманти й інші дорогоцінні камені.

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