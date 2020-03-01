У Німеччині пенсіонерка в'їхала в натовп на зупинці: 12 поранених. Фото

В Ессені (Німеччина) 29 лютого 81-річна жінка спровокувала жахливу ДТП, в результаті якої постраждали 12 осіб.
Поліція розцінила подію як нещасний випадок, повідомляє ТАСС (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Зазначається, що керуючи автомобілем, німкеня не пригальмувала перед зупиненим трамваєм, з якого виходили люди.
Наїзд на людей у Німеччині
"На дорозі лежали травмовані люди. Багато свідків перебували в стані шоку. Водночас деякі перехожі надавали першу медичну допомогу. Дії громадян були зразковим", – зазначив представник пожежної охорони.
Наїзд на людей у Німеччині
germania.one
Загалом троє поранених перебували в смертельній небезпеці, четверо отримали серйозні травми, п'ятеро легкі поранення. Жінка-водій і її пасажир теж серйозно постраждали.
Наїзд на людей у Німеччині
mknews.de
На місці події працювали правоохоронці, а також бригади швидкої допомоги.
Поліція припускає, що пенсіонерка могла втратити контроль над керуванням авто.
Наїзд на людей у Німеччині
germania.one
Наїзд на людей у Німеччині
germania.one
Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Нікополь Дніпропетровської області 13 лютого вантажний автомобіль скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм чоловік помер на місці.
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