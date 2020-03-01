У Німеччині пенсіонерка в'їхала в натовп на зупинці: 12 поранених. Фото

В Ессені (Німеччина) 29 лютого 81-річна жінка спровокувала жахливу ДТП, в результаті якої постраждали 12 осіб.

Поліція розцінила подію як нещасний випадок, повідомляє ТАСС (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що керуючи автомобілем, німкеня не пригальмувала перед зупиненим трамваєм, з якого виходили люди.

Наїзд на людей у Німеччині

"На дорозі лежали травмовані люди. Багато свідків перебували в стані шоку. Водночас деякі перехожі надавали першу медичну допомогу. Дії громадян були зразковим", – зазначив представник пожежної охорони.

Наїзд на людей у Німеччині germania.one

Загалом троє поранених перебували в смертельній небезпеці, четверо отримали серйозні травми, п'ятеро легкі поранення. Жінка-водій і її пасажир теж серйозно постраждали.

Наїзд на людей у Німеччині mknews.de

На місці події працювали правоохоронці, а також бригади швидкої допомоги.

Поліція припускає, що пенсіонерка могла втратити контроль над керуванням авто.

Наїзд на людей у Німеччині germania.one

Наїзд на людей у Німеччині germania.one

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Нікополь Дніпропетровської області 13 лютого вантажний автомобіль скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

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