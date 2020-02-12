У Німеччині названо претендента на місце Меркель

Колишній глава правлячого в Німеччині Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц має намір висунути свою кандидатуру на пост голови партії.

Про це пише видання Handelsblatt з посиланням на власні джерела. Мерц пішов із політики у 2009 році через критику "великої коаліції" з протидії фінансової кризи.

Фрідріх Мерц euromag

Пішовши з політики, він працював корпоративним адвокатом у багатьох компаніях, найбільш відомий як голова Наглядової ради німецького підрозділу BlackRock.

У 2018 після рішення Ангели Меркель скласти повноваження голови партії, Мерц брав участь у виборах нового голови, однак програв у другому турі з результатом 48,2% Крамп-Карренбауер.

Як писав OBOZREVATEL раніше, лідер правлячого в Німеччині Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що не претендуватиме на пост канцлера країни.

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