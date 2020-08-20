У Німеччині назвали Лукашенка нелегітимним і закликали піти

Німецький політик заявив, що Лукашенко втратив свою легітимність як президент Білорусі. (newsua.ru)

Віцеканцлер Німеччини і кандидат на цей пост від СДПН Олаф Шольц висловив переконання, що Олександр Лукашенко, який був президентом Білорусі п'ять термінів поспіль, втратив свою легітимність.

Він зазначив, що не бачить для нього майбутнього в цій країні. Такою думкою німецький політик поділився в інтерв'ю Funke Mediengruppe.

"Нинішній правитель Лукашенко втратив будь-яку легітимність і повинен піти у відставку", – заявив Шольц.

За його словами, білоруський народ пристрасно боровся за демократію, мирно виходячи на вулиці й виступаючи за свободу та справедливість.

Водночас додав, що демократичний рух у Білорусі хоче ладити як зі своїми східними, так і з західними сусідами.

Він також закликав Євросоюз активніше "підтримувати процес самовизволення" у Білорусі.

"Ви хочете мати хороші й дружні відносини з Росією і Європейським союзом. ЄС завжди повинен пам'ятати про це. Європа має активно підтримувати процес самовизволення населення Білорусі, але не з метою створення нових сфер впливу для Євросоюзу", – підкреслив Шольц.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь зникне в разі вступу в НАТО і ЄС. Крім того, він глузливо поставив у приклад Україну, яка, на його думку, ніколи не стане повноцінним членом європейської спільноти.

Зазначимо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства у Білорусі ставиться під сумнів не тільки громадськістю, а й спостерігачами на виборах.

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