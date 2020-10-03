У Німеччині натякнули, що рішення про нові санкції проти Росії вже є
Європейський Союз обов'язково введе санкції проти Росії, якщо Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердить дані про отруєння опозиціонера Олексія Навального.
Таку заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас в інтерв'ю порталу T-online.
ОЗХЗ має підтвердити висновки, зроблені в Німеччині, Швеції та Франції.
"Якщо результат німецької, шведської і французької лабораторій підтвердиться, буде чітку відповідь з ЄС. Я в цьому впевнений", – сказав міністр.
Маас при цьому запевнив, що Росії не уникнути санкцій.
"Таке кричуще порушення міжнародної угоди про хімічну зброю не може залишитися без відповіді. З цього питання в Європі є загальна думка", – додав глава МЗС.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 серпня Олексію Навальному стало зле просто на борту літака. Літак екстрено сів, а політика терміново госпіталізували.
Опозиціонера доправили на лікування до Німеччини, у клініку Charite.
Там підтвердили, що Навальний був отруєний і впав у штучну кому.
14 вересня німецький уряд повідомив про те, що три незалежні експертизи, зокрема і проведені у Франції та Швеції, підтвердили, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".
Того ж дня під час телефонної розмови президент Франції Еммануель Макрон також заявив главі РФ Володимиру Путіну, що у нього є докази того, що опозиціонера Навального отруїли "Новачком".
15 вересня Олексій Навальний поділився першим фото після отруєння і виходу з коми.
17 вересня опублікували відео з номера готелю в Росії, де могли отруїти Навального.