У Німеччині натякнули, що рішення про нові санкції проти Росії вже є

Юрій Сергієнко Економіка 17:41, 3.10.2020 Оновлено: 17:54, 3.10.2020

Європейський Союз обов'язково введе санкції проти Росії, якщо Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердить дані про отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас в інтерв'ю порталу T-online.

ОЗХЗ має підтвердити висновки, зроблені в Німеччині, Швеції та Франції.

"Якщо результат німецької, шведської і французької лабораторій підтвердиться, буде чітку відповідь з ЄС. Я в цьому впевнений", – сказав міністр.

Маас при цьому запевнив, що Росії не уникнути санкцій.

"Таке кричуще порушення міжнародної угоди про хімічну зброю не може залишитися без відповіді. З цього питання в Європі є загальна думка", – додав глава МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Економіка

Дивіться також

Фокин 20 лет жил за счет украинцев на VIP-даче

Пенсії в Україні не зможуть платити вже через 15 років, – Шмигаль

Трамп заболел CОVID-19: что будет с Америкой и выборами

Війська Росії чотири рази порушили перемир'я на Донбасі – штаб ООС

Ющенко після відставки отримав водіїв, машини і прислугу: що оплачують із бюджету