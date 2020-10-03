У Німеччині натякнули, що рішення про нові санкції проти Росії вже є

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Економіка
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  • Йдеться про отруєння Олексія Навального

  • Міністр закордонних справ Німеччини запевнив, що Росії не уникнути санкцій

Хайко Маас озвучив умови введення санкцій через Навального

Європейський Союз обов'язково введе санкції проти Росії, якщо Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердить дані про отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас в інтерв'ю порталу T-online.

ОЗХЗ має підтвердити висновки, зроблені в Німеччині, Швеції та Франції.

"Якщо результат німецької, шведської і французької лабораторій підтвердиться, буде чітку відповідь з ЄС. Я в цьому впевнений", – сказав міністр.

Маас при цьому запевнив, що Росії не уникнути санкцій.

"Таке кричуще порушення міжнародної угоди про хімічну зброю не може залишитися без відповіді. З цього питання в Європі є загальна думка", – додав глава МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

НімеччинаотруєнняОлексій Навальний