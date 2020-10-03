У Німеччині натякнули, що рішення про нові санкції проти Росії вже є

Європейський Союз обов'язково введе санкції проти Росії, якщо Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердить дані про отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас в інтерв'ю порталу T-online.

ОЗХЗ має підтвердити висновки, зроблені в Німеччині, Швеції та Франції.

"Якщо результат німецької, шведської і французької лабораторій підтвердиться, буде чітку відповідь з ЄС. Я в цьому впевнений", – сказав міністр.

Маас при цьому запевнив, що Росії не уникнути санкцій.

"Таке кричуще порушення міжнародної угоди про хімічну зброю не може залишитися без відповіді. З цього питання в Європі є загальна думка", – додав глава МЗС.

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