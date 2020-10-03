У Німеччині натякнули, що рішення про нові санкції проти Росії вже є
Йдеться про отруєння Олексія Навального
Міністр закордонних справ Німеччини запевнив, що Росії не уникнути санкцій
Європейський Союз обов'язково введе санкції проти Росії, якщо Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердить дані про отруєння опозиціонера Олексія Навального.
Таку заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас в інтерв'ю порталу T-online.
ОЗХЗ має підтвердити висновки, зроблені в Німеччині, Швеції та Франції.
"Якщо результат німецької, шведської і французької лабораторій підтвердиться, буде чітку відповідь з ЄС. Я в цьому впевнений", – сказав міністр.
Маас при цьому запевнив, що Росії не уникнути санкцій.
"Таке кричуще порушення міжнародної угоди про хімічну зброю не може залишитися без відповіді. З цього питання в Європі є загальна думка", – додав глава МЗС.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 серпня Олексію Навальному стало зле просто на борту літака. Літак екстрено сів, а політика терміново госпіталізували.
Опозиціонера доправили на лікування до Німеччини, у клініку Charite.
Там підтвердили, що Навальний був отруєний і впав у штучну кому.
14 вересня німецький уряд повідомив про те, що три незалежні експертизи, зокрема і проведені у Франції та Швеції, підтвердили, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".
Того ж дня під час телефонної розмови президент Франції Еммануель Макрон також заявив главі РФ Володимиру Путіну, що у нього є докази того, що опозиціонера Навального отруїли "Новачком".
15 вересня Олексій Навальний поділився першим фото після отруєння і виходу з коми.
17 вересня опублікували відео з номера готелю в Росії, де могли отруїти Навального.